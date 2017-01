Subito in campo il nuovo acquisto David Cournooh; a referto, ma solo per onore di firma, il capitano Craig Callahan, fermo per problemi muscolari all’inguine.

Il girone di ritorno della Red October Cantù parte domani dal PalaTaliercio di Mestre, alle 18.15 con la trasferta contro la Reyer Venezia.

Obiettivo dei brianzoli in questo girone di ritorno, come ha spiegato il presidente Irina Gerasimenko, è risalire la china e rientrare in zona playoff.

«Il nostro obiettivo rimane quello di cercare di arrivare ai playoff – spiega il massimo dirigente – Non sarà facile vista la partenza complicata, ma sono fiduciosa che nel girone di ritorno la squadra possa migliorare ulteriormente».

Il primo impegno, appunto, è la trasferta in terra veneta. «Ora abbiamo una gara difficile e importante contro Venezia a cui dobbiamo prestare la massima attenzione – spiega, dal canto suo, l’allenatore Kiril Bolshakov – Poi ci attendono due sfide con avversarie che sono vicine a noi nella classifica».

«Credo che dopo i prossimi tre impegni avremo tutti un’idea più chiara dei traguardi che potrà raggiungere la nostra formazione» spiega ancora il tecnico ucraino.