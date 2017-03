È stato individuato dai carabinieri di Cantù grazie alle telecamere il pirata della strada che il 2 febbraio in via Cavour, a bordo di una Punto grigia, aveva investito due donne intente ad attraversare sulle strisce pedonali, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Le vittime, entrambe 64enni, rovinate a terra, avevano riportato lesioni fortunatamente non gravi. L’uomo è un pakistano 24enne.