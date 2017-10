Vietato gridare, sputare e schiamazzare in centro a Cantù.

È stata firmata e pubblicata ieri l’ordinanza del sindaco leghista di Cantù contro i mendicanti.

Il primo cittadino Edgardo Arosio ha sottoscritto un documento che vieta l’accattonaggio nel centro storico, nei parchi pubblici, vicino alle scuole, nei parcheggi e nelle aree in cui si svolgono eventi e manifestazioni.

L’ordinanza prevede anche il divieto di bivacco a qualsiasi ora del giorno e della notte. Vietata naturalmente anche la questua con minori o animali. Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro, oltre al sequestro dei proventi dell’elemosina. I controlli sono affidati alla polizia locale cittadina.

Il documento non è però stato pensato soltanto per i mendicanti. In un punto si fa preciso riferimento a tutti i comportamenti che potrebbero minare il decoro urbano, come sputare, schiamazzare, gettare rifiuti per terra, oltre che naturalmente «orinare, defecare» si legge. Pugno duro contro il degrado sociale in centro.