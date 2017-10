Nuova trasferta ed ennesima sconfitta per la Pallacanestro Cantù che in questa stagione lontana dal PalaDesio finora ha sempre perso. Ad Avellino i padroni di casa si sono imposti contro la Red October per 86-71.

Il tabellino del match

SIDIGAS AVELLINO-RED OCTOBER CANTÙ 86-71

SIDIGAS AVELLINO: Zerini 3, Wells 9, Ortner 4, Fitipaldo 9, Mavric 0, Leunen 17, Scrubb 15, Filloy 10, D’Ercole 0, Rich 14, Ndiaye 5, Parlato 0. Allenatore Stefano Sacripanti

RED OCTOBER CANTÙ: Smith 18, Culpepper 9, Cournooh 4, Parrillo 3, Tassone N.E., Crosariol 2, Maspero 0, Raucci N.E., Chappell 11, Burns 10, Thomas 14. Allenatore Marco Sodini

Nel prossimo turno, sabato 4 novembre, nuovo anticipo per la Red October, impegnata in trasferta a Pistoia.