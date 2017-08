Il campionato di serie A1 2017/18 scatterà dalla Sardegna per la Red October Cantù che debutterà domenica 1° ottobre sul campo del Banco Sardegna Sassari. Ieri a mezzogiorno infatti la Lega Basket ha ufficializzato la prossima Serie A PosteMobile. La regular season si chiuderà il 9 maggio. La Pallacanestro Cantù esordirà in casa tra le mura amiche di Desio l’8 ottobre (domenica) nel primo di ben quattro derby lombardi contro la Vanoli Cremona.

Già sette giorni dopo il secondo derby a Masnago contro Varese. Tra le sfide di cartello: alla quinta giornata la gara con Avellino dell’ex coach Pino Sacripanti, mentre alla settima giornata Cantù ospiterà i campioni d’Italia di Venezia.

Dicembre intenso che si aprirà con il derby casalingo, domenica 3, contro Brescia a cui seguirà sempre in casa il ritorno di una grande classica contro la nobile neopromossa la Virtus Bologna che precederà all’11° turno il derbyssimo Milano-Cantù: l’andata si giocherà al Forum domenica17 dicembre mentre il ritorno a Desio il 15 aprile.

Turno natalizio in casa il giorno di Santo Stefano contro Pesaro mentre apertura di anno nuovo martedì 2 gennaio a Reggio Emilia. L’ultima giornata invece la Red October la giocherà contro la New Basket Brindisi: andata in Puglia domenica 14 gennaio e ritorno per la chiusura di regular season mercoledì 9 maggio.

La prima pausa per l’attività della Nazionale tra l’ottava di andata del 18 novembre e la nona del 3 dicembre. Secondo stop dall’11 febbraio al 4 marzo in successione, prima le Final Eight (dal 15 al 18 febbraio) poi la seconda pausa per la finestra delle Nazionali. L’unico turno infrasettimanale sarà mercoledì 9 maggio, che chiuderà la stagione regolare. I playoff partiranno quindi sabato 12 maggio; al meglio delle 5 gare, come le semifinali che si giocheranno dal 31 maggio al 9 giugno; finali al meglio di 7 gare dal 12 al 24 giugno.

Questo il cammino completo della Pallacanestro Cantù 2017/18: 1° turno Sassari – Cantù (and. 1/10/2017, rit. 21/1/2018), 2° turno Cantù – Cremona (and. 8/10/2017, rit. 28/1/2018), 3° turno Varese – Cantù (and. 15/10/2017, rit. 4/2/2018), 4° turno Cantù-Trento (and. 22/10/2017, rit. domenica 11/2/2018), 5° turno Avellino-Cantù (andata 29/10/2017, rit. 4/3/2018), 6° turno Pistoia- Cantù (and. 5/11/2017, rit. 11/3/2018), 7° turno Cantù-Venezia (and. 12/11/2017, rit. 18/3/2018), 8° turno Torino – Cantù (and. 19/11/2017, rit. 25/3/2018), 9° turno Cantù-Brescia (and. 3/12/2017, rit. 3/3/2018), 10° turno Cantù – Bologna (and. 10/12/2017, rit. 3/4/2018), 11° turno EA7 Milano- Cantù (and. 17/12/2017, rit. 15/4/2018), 12° turno Cantù-Pesaro (and. 26/12/2017, rit. 22/4/2018), 13° turno Reggio Emilia – Cantù (and. 2/1/2018, rit. 29/4/2018), 14° turno Cantù-Capo d’Orlando (and. 7/1/2018, rit. 6/5/2018), 15° turno Brindisi-Cantù (and. 14/1/2018, rit. 9/5/2018).