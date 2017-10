Inizia con una sconfitta la stagione 2017-2018 della Pallacanestro Cantù. La Red October, al suo esordio nel campionato di serie A, è stata infatti sconfitta sul campo della Dinamo Sassari: 94-80 il punteggio finale di un match che ha visto gli ospiti partire bene. Cantù, infatti, ha chiuso in vantaggio la prima frazione (21-22) ma, come spesso accadeva nella scorsa stagione, nella terza parte c’è stato un cedimento, con i sardi che hanno preso il largo piazzando un parziale di 28-16. Nella seconda giornata, sabato alle 20.45, la Red October di coach Kiril Bolshakov attende a Desio la Vanoli Crmona, che nella “prima” ha perso in casa con Milano per 60-76.