Dopo aver lavorato anche nella giornata di Natale, la Red October Cantù si prepara a tornare in campo. Domani, martedì 27 dicembre, al PalaDesio i brianzoli attendono la Vanoli Cremona, fanalino di coda del campionato di serie A (finora due successi e dieci sconfitte per la formazione ospite”.

“La classifica di Cremona non rispecchia il suo valore perché stiamo parlando di una buona squadra e di una partita che non sarà certamente facile – spiega Kiril Bolshakov, allenatore della Red October – La Vanoli ha alcuni giocatori di ottimo livello come Holloway, che è uno dei migliori playmaker del campionato, o Thomas, che è un’ala di grande impatto. Il problema è che sono proprio i ruoli in cui noi abbiamo maggiori problemi. Dobbiamo quindi cercare di limitare i leader della squadra avversaria, mantenendo comunque una grande attenzione anche agli altri elementi del roster”.

“A differenza di Pistoia, quando abbiamo dovuto affrontare 6 avversari e non 5, visto il calore dei sostenitori toscani, martedì giocheremo in casa e potremo contare sul supporto dei nostri tifosi che non sarà certamente da meno – conclude il tecnico della compagine brianzola – Il nostro obiettivo è quello di disputare una bella prestazione, cercando di evitare gli alti e bassi degli ultimi match, e di conquistare un successo che sarebbe davvero importante”.