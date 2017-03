C’è grande attesa per la sfida di oggi tra la Mia Cantù e la Fiat Torino, in programma al PalaRuffini per le 18.15. I brianzoli inseguono la quarta vittoria consecutiva dell’era Recalcati. Ieri il coach canturino ha spiegato come vive l’attesa di una gara che presenta più motivi d’interesse, primo fra tutti quello legato al risultato in chiave playoff (Torino è due punti davanti a Cantù in classifica). «In questa settimana – ha detto l’allenatore – abbiamo cercato di non farci disturbare dalle voci relative alla formazione dei nostri avversari. Non abbiamo lavorato pensando a una Torino incompleta, ma a una squadra che si sta giocando l’accesso ai playoff».

Certo il debutto nelle file torinesi di Ryan Hollis, pivot di 213 cm con dieci anni di Nba alle spalle e con una breve esperienza spagnola con il Gran Canaria. Per il resto il quintetto base resta un’incognita. «È chiaro che l’assenza di qualche giocatore potrà marcare il loro rendimento e le loro scelte – ha ammesso Recalcati – Se giocherà White, avranno un punto di riferimento offensivo nella posizione di pivot, se non giocherà ci saranno molti più palloni da giocare per i giocatori di fascia».

«Dobbiamo essere pronti a giocare con una Torino dai volti diversi a seconda del quintetto che avranno in campo – ha proseguito – Non ho però voluto che queste varianti ci disturbassero nel nostro lavoro di avvicinamento. Cerchiamo la quarta vittoria. Se abbassassimo la guardia, sarebbe il momento in cui cominceremmo a perdere. Quella di domenica sarà anche una prova di maturità».