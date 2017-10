Ieri sera i carabinieri di Asso e gli agenti della polizia locale di Canzo hanno arrestato un 50enne del paese, già noto alle forze dell’ordine, per porto abusivo di armi. L’uomo girava in auto con una pistola semiautomatica Carl Walther PPK cal.7.65 (sulla cui matricola sono in corso accertamenti) con caricatore inserito e contenente 7 proiettili. L’arma era nascosta sotto la camicia. Il 50enne aveva con sé un altro caricatore pieno e un coltello serramanico. A casa custodiva altri coltelli. Armi e proiettili sono stati sequestrati, l’uomo è stato portato al carcere del Bassone di Como.

(da Espansione Tv)