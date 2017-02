Incontro ieri in Regione Lombardia sui problemi delle Poste sul Lario, dopo le numerose segnalazioni giunte da quasi tutto il territorio. «Entro 20 giorni la situazione tornerà alla normalità», hanno assicurato da Poste Italiane. Sul territorio sono entrati infatti in servizio 40 nuovi portalettere dallo scorso 15 gennaio. A Cantù le assunzioni sono state perfezionate il 1° febbraio. Le Poste hanno riconosciuto la situazione di grave disagio in taluni punti del territorio. «Ho fatto presente il fatto che molti cittadini si sono dovuti rivolgere direttamente ai Centri di Smistamento per avere notizie – dopo settimane di attesa – della propria corrispondenza. E questo ha contribuito ad aumentare proteste e disagi. Speriamo che non succeda più – Un grazie al sottosegretario Daniele Nava per l’attenzione al tema. Di sicuro, terremo alta la guardia»: così ha commentato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Dotti.