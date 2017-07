Nell’ambito delle iniziative e degli incontri aperti al pubblico organizzati dalla Fondazione Alessandro Volta, venerdì alle ore 19 nel Foyer del Teatro Sociale di Como in piazza Verdi si terrà un concerto di musica classica con Christina Wright-Ivanova al pianoforte e Emma Arizza al violino.

Il programma del concerto, dal titolo “Romantic masterpieces for Violin and Piano (Capolavori romantici per violino e pianoforte)”, prevede la Sonata per violino e pianoforte n. 1 in A minore, Op. 105 e un assolo di pianoforte, le Harmonies du soir di Franz Liszt; la Sonata di violino e pianoforte in A maggiore di Cesar Franck, e due brevi opere virtuose di Fritz Kreisler, Liebesleid e Marche Miniature Viennoise.

L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è realizzata a supporto della scuola “First International Summer Institute on Network Physiology” della Lake Como School of Advanced Studies.

Christina Wright-Ivanova insegna musica al Keene State College nel New Hampshire. Gioca in casa invece la comasca Emma Arizza, 21enne che è stata allieva tra l’altro del grande Sergej Krylov, Zakhar Bron e il Trio Tchaikovsky.