«Il nostro obiettivo? L’eccellenza, emozionare e fare commuovere la gente». Anna Cappellini e Luca Lanotte guardano avanti, a quella che molto probabilmente sarà l’ultima stagione di una carriera agonistica densa di soddisfazioni.

L’occasione oggi a Milano, alla presentazione dei programmi sportivi dell’Agorà, lo stadio del ghiaccio di Milano, sede degli allenamenti della coppia azzurra, da anni protagonisti della danza nel pattinaggio su ghiaccio.

Nel loro curriculum un titolo mondiale (Saitama 2014), un oro europeo (Budapest 2014), uno alle Universiadi (Torino 2007), un argento (Ostrava 2017) e un bronzo (Zagabria 2013) continentali oltre agli scudetti tricolori di danza, ininterrottamente dal 2012 al 2017.

A Milano Anna e Luca hanno parlato a tutto campo con l’occhio al 2018, un anno in cui saranno chiamati a due impegni di altissimo livello, le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud e i Mondiali, in programma al Forum di Assago.

