Carlo Recalcati è il nuovo allenatore della Pallacanestro Cantù. Anche se manca ancora il comunicato ufficiale, lo ha di fatto confermato il dirigente Andrea Mauri, pubblicando sui social l’immagine di Recalcati, alla firma del contratto, con il presidente Irina Gerasimenko.

Il club ha intanto formalizzato il congedo (dalla prima squadra) di Kiril Bolshakov.

“La Pallacanestro Cantù comunica che Kiril Bolshakov ha rinunciato all’incarico di capo allenatore della formazione bianco-blu” recita il comunicato. “Voglio ringraziare particolarmente coach Bolshakov – commenta il Presidente della Pallacanestro Cantù, Irina Gerasimenko – per il prezioso lavoro svolto in questi mesi. E’ una grande persona che ci ha dato una enorme mano in un momento non facile per il nostro club. Ho chiesto personalmente a Kiril di rimanere a Cantù e sono davvero felice che abbia accettato. La nostra volontà infatti è di domandargli di occuparsi in futuro della nostra Basketball School”.