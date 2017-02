Notte di riflessione per Carlo Recalcati. L’esperto tecnico si è preso qualche ora di tempo per decidere se accettare o meno la proposta di diventare il nuovo allenatore della Pallacanestro Cantù. L’accordo è stato trovato, ma prima della firma il 72enne coach si è preso qualche ora per valutare ogni aspetto. In caso di risposta positiva nella giornata di oggi sarà comunicato l’esonero di Kiril Bolshakov e si procederà alla presentazione del nuovo allenatore. In caso di un “no” si aprirebbe un scenario difficile da interpretare in questa fase.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola martedì 28 febbraio