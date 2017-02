Archiviate le festività natalizie, è tempo già di pensare al Carnevale di Schignano. Ecco le date delle sfilate. Mascarun, Brut e tutti gli altri figuranti del Carnevale sono già pronti a scendere per i vicoli di Schignano, per far festa. Primo assaggio previsto per domenica 19 febbraio, con il “Carnevale dei bambini” e la prima sfilata delle tipiche maschere. Sabato 25 febbraio, invece, ecco il primo grande corteo, come sempre aperto da Sapeur e Sigurtà, in un tripudio di colori e suoni. Martedì 28 febbraio spazio poi al gran finale, con il corteo, la fuga del Carlisepp, il gran ballo in maschera e il rogo del fantoccio.