Agguato nella notte tra lunedì e martedì a Carugo, in via Piave. Un giovane marocchino di 25 anni è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. A sparare, secondo le prime ricostruzioni sarebbero state due persone in sella a uno scooter. I colpi esplosi sarebbero stati due, ma solo uno ha colpito la vittima designata. Il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale di Cantù e non sarebbe in gravi condizioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Cantù. L’ipotesi è che il movente dell’agguato possa essere legato allo spaccio di droga nella zona.