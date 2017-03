Importante evento al Consolato Generale del Perù a Roma, in via Sibari 4, venerdì 7 Aprile (dalle ore 15 alle 17) per l’incontro con lo scrittore comasco Giovanni Casaura per la presentazione di Un giorno come un altro e di Iluminada,

primi due romanzi della sua ultima trilogia Voci di donne, ambientata in Perù. L’evento è organizzato dal Consolato Generale del Perù a Roma e da Peruanos en Italia con il Patrocinio Istituzionale dello stesso Consolato Generale. Parteciperanno all’evento il ministro José Antonio García, Console Generale del Perù a Roma, l’artista Alessandro Trani, la conduttrice del programma Cafecito di Radio Peruanos en Italia. La trilogia Voci di donne, ambientata in Perù, ha come protagoniste donne (madre e figlia) di una famiglia peruviana che attraverso le loro esperienze di vita, spesso amare, rappresentano uno spaccato della società del Perù, Paese ricco di storia e di umanità. Nei romanzi si configura gradualmente uno straordinario affresco della condizione femminile in un ambiente metropolitano difficile, a volte degradato. Lo scrittore Giovanni Casaura presenterà i due romanzi anche sabato 8 Aprile al Teatro Il Pidocchietto ad Aprilia.