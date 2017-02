Costa caro il mattone in riva al Lario. In Lombardia soltanto Milano vanta prezzi delle case più elevati di quelli di Como. E la corsa al ribasso, innescata in tutta Italia dalla crisi economica, si è ormai fermata.

Secondo l’Osservatorio dell’ufficio studi del portale Immobiliare.it, nel secondo semestre del 2016 il prezzo medio di un’abitazione a Milano si attesta a 3.216 euro per metro quadrato. Al secondo posto figura Como con 2.182 euro, seguita da Monza con 2.121. La città di Lecco è sesta con 2.016 euro, Varese nona con 1.710 euro.

«I prezzi degli immobili residenziali sono vicini alla stabilità, dopo anni di drastici cali», sottolinea l’ufficio studi di Immobiliare.it. Le flessioni sono sempre più contenute.

Negli ultimi 12 mesi, infatti, a Como le quotazioni delle case sono risultate in calo del 3,7%, flessione che si riduce all’1% negli ultimi 6 mesi e che si avvicina allo zero (-0,3%) se si considerano gli ultimi tre mesi. Segno che i prezzi non calano ormai più.