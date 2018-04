Un’ultima riunione prima del rompete le righe. Oggi i dipendenti del casino di Campione d’Italia si sono guardati in faccia in attesa della data fatidica per il loro futuro: il 2 maggio. Giorno in cui in Regione Lombardia le parti si confronteranno per capire come andare avanti in futuro. Passaggio propedeutico, se non dovesse saltare il banco, al secondo incontro già previsto per l’8 maggio sempre in Regione per definire quelli che dovrebbero essere i dettagli dell’intesa raggiunta il 2, sperano le parti. Oggi nell’assemblea sindacale si è parlato anche della richiesta arrivata dalla direzione della casa da gioco che ha domandato, ormai alcune settimane fa, di poter prorogare fino a metà maggio l’intesa sottoscritta a fine febbraio. Una soluzione questa che prevede di applicare in continuità l’ultimo accordo aziendale sottoscritto nel settembre del 2016 e di evitare un provvedimento “ponte” prima della chiusura del tavolo tra i rappresentanti sindacali e la Regione. «Si, è ormai certo che si prolungherà questo accordo fino al 10 maggio così da essere “coperti” in fase finale di contrattazione – spiega Paolo Bortoluzzi Rsu Cgil, presente in assemblea – Si è parlato dell’insostenibilità dei tagli previsti, dell’eventualità di poter incidere sugli esodi volontari per alleggerire la casa da gioco. Insomma abbiamo fatto il punto della situazione nell’attesa e nella speranza di chiudere nel migliore dei modi questa vertenza». In attesa anche Angelo Cassani segretario regionale di Libersind Confsal. «Siamo pronti a quello che dovrà essere necessariamente un confronto decisivo – spiega Cassani – L’incontro ci è servito per prepararci e informare i dipendenti dei prossimi passi. Noi abbiamo una proposta seria e conclusiva con la quale presentarci al tavolo della discussione. Una proposta che punta ad analizzare non solo l’aspetto importante dei tagli ma anche quello che sarà del casino nei prossimi anni. Ci attendiamo dalla dirigenza di avere un piano industriale concreto».