Aveva trovato rifugio in una villetta a tre piani di Luisago, dove è stato bloccato dalle forze di polizia. Lo cercavano dal 27 ottobre 2016 quando, dopo aver segato le sbarre della cella del carcere di Rebibbia a Roma dove era detenuto, aveva raggiunto il muro di cinta e con due complici si era calato utilizzando delle lenzuola annodate e delle scope.

Una fuga da film, quella di un latitante albanese ritenuto assai pericoloso e accusato in Italia per traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, ma anche in Belgio per un omicidio avvenuto nell’ambito di una faida familiare tra clan albanesi che risale al 2002 ad Anversa.

Al momento del blitz il 38enne avrebbe cercato nuovamente di scappare, questa volta senza riuscirci. In tasca aveva una patente e una carta di identità rumena.

Le indagini, condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, dagli agenti della polizia di stato della squadra Mobile di Milano e Roma, nonchè dalla polizia penitenziaria sempre di Milano e Roma, proseguono ora nel tentativo di rintracciare gli altri due evasi.