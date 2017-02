La Camerata dei Castelli e il Gruppo vocale Cantemus sono protagonisti domenica 12 febbraio alle 17 al Teatro Sociale di Bellinzona con una fantasia sulla Cavalleria Rusticana. La Camerata dei Castelli (foto) è un’orchestra con sede a Bellinzona fondata nel 2013 dal suo direttore Andreas Laake. Composta da una ventina di musicisti professionisti, essa ha anche l’obiettivo di integrare nel suo organico alcune giovani promesse della musica classica ticinese.

Nel ruolo di Santuzza canta Olga Romanko, artista di origini russe ma dal cuore italiano. Romanko ha già cantato all’Opera di Stato di Monaco di Baviera con il maestro Zubin Metha. Anche il giovane tenore Andrew Sritheran, che interpreta Turiddu, ha già dimostrato tutta la sua classe, debuttando nel 2013 alla Metropolitan Opera New York sotto la direzione di Fabio Luisi. In un doppio ruolo Elena Bisuola canta Lola e Lucia, mentre Pino Raduazzo si presenta come Alfio. I biglietti per questo appuntamento della rassegna “Classica” del cartellone del Teatro Sociale sono ottenibili da subito presso l’Ufficio Turistico Bellinzona (tel. 091 825 48 18), sul sito www.ticketcorner.ch e presso tutti i punti vendita Ticketcorner.