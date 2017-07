Una serata esclusiva realizzata in collaborazione con Slow Food, nell’affascinante scenario di una esclusiva corte d’onore lombarda, con un menu rigorosamente cinquecentesco ispirato alle ricette di Bartolomeo Scappi. è Storie di artisti in cucina: Bartolomeo Scappi (1500 – 1577) in programma il 14 luglio a Villa della Porta Bozzolo presso Varese, a cura dello chef Matteo Pisciotta. Nella cinquecentesca dimora del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Casalzuigno, si potrà parttecipare a un evento con un menu rigorosamente cinquecentesco ispirato alle ricette di Bartolomeo Scappi, autore del più grande trattato di cucina dell’epoca, conteso da cardinali e nobili nella Roma del Cinquecento e al servizio di più di un pontefice nella magnifiche cucine del Vaticano. Alla sua figura è dedicato il volume Il cuoco del Papa della scrittrice comasca Ketty Magni, da poco edito da Cairo, che in occasione della serata rivelerà al pubblico aneddoti e segreti del mestiere di uno dei massimi protagonisti dell’arte culinaria italiana. Tra le ore 19 e le 20 i partecipanti potranno effettuare visite guidate alla villa, tra i saloni affrescati e interni rococò che raccontano l’ascesa e la caduta della nobile famiglia Dalla Porta. Nel corso della cena, gli ospiti saranno intrattenuti dagli intermezzi musicali di un suonatore d’arpa.