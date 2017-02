Da ieri in centro città sono state istituite le nuove aree pedonali, volute dall’amministrazione di Palazzo Cernezzi dopo i lavori di riqualificazione di piazza Volta e piazza Grimoldi e l’estensione della Zona a traffico limitato. Un provvedimento che negli ultimi giorni non ha mancato di sollevare polemiche.

In queste nuove aree la circolazione è interdetta a tutti i veicoli, compresi quelli a servizio dei disabili. Le uniche eccezioni – ha specificato il Comune in una nota – sono ammesse per i servizi di pubblico interesse (servizi di emergenza, raccolta dei rifiuti, mezzi per la pulizia) e per i titolari di posti auto privati che si trovano nelle aree pedonali. Residenti senza posto auto, domiciliati, attività commerciali dovranno sostare con i propri mezzi nelle vie limitrofe.

Per la prima settimana è previsto un presidio da parte delle pattuglie della Polizia locale, che controlleranno i varchi e, allo stesso tempo, forniranno indicazioni utili.

E le limitazioni che riguardano il trasporto dei disabili sono oggetto di un intervento di Mario Landriscina, candidato sindaco del Centrodestra.

«L’ordinanza del Comune di Como ha davvero dell’incredibile – commenta – Non è certo con queste misure che si risolvono i problemi del sovraffollamento della città murata, anzi, si acutizzano e il rischio è quello di creare ancora più disagi, in particolare alle persone con disabilità».

«Stiamo analizzando diverse ipotesi, una tra tutte, che risulta essere anche quella di più facile risoluzione, è monitorare costantemente gli accessi presidiati dalle telecamere – afferma ancora Landriscina – Da lì non si sfugge, ci sono le fotografie e si può verificare se vi è un uso scorretto del permesso».

Quello del traffico in centro città rimane un tema prioritario per Landriscina. «Non può certo essere preso d’assalto dalle automobili. Dobbiamo verificare, monitorare, controllare gli accessi e posizionare telecamere in uscita».