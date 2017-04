Trump, la Brexit, l’Europa, le banche e l’Iva. Cernobbio e il Lago di Como sono stati ieri nuovamente al centro dell’opinione pubblica internazionale in occasione dell’edizione 2017 del Forum di Confcommercio che si chiude oggi. A fare gli onori di casa, Carlo Sangalli, il presidente di Confcommercio nato a Porlezza nell’agosto di 80 anni fa. «Siamo gli eredi dei mercanti italiani e di Marco Polo – ha detto riguardo l’ipotesi di dazi sulle merci da esportare negli Usa proposti dall’amministrazione Trump – Crediamo nella libertà del commercio e nella forza e qualità del made in Italy: i dazi sono un grave danno per chi li mette e anche per chi li subisce. Mi preoccupano e mi auguro che siano solo un annuncio». Sangalli ha toccato anche il tema dell’economia, definita un’altalena. «Siamo di fronte a un bivio – ha detto – e al rischio del ritorno alla stagnazione nel 2018. Dobbiamo fare di tutto per ribaltare questa eventualità».

Due gli ostacoli descritti da Sangalli sulla via della ripresa: le fragilità strutturali del Paese (burocrazia opprimente, carenze infrastrutturali e logistiche, deficit di legalità) e il livello di pressione fiscale che «rende difficilmente concreta qualsiasi prospettiva di crescita».

Sangalli chiede una riduzione del carico fiscale su famiglie e imprese agendo sulle aliquote Irpef per rilanciare la domanda interna. «Va superata la logica dei bonus e degli interventi spot» ha detto.

«Siamo favorevoli alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente, ma non a scapito di una maggiorazione dell’Iva» ha concluso Sangalli.

Al Forum anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. «Terrorismo e immigrazione sono due temi di fondamentale importanza. Dobbiamo affrontare il tema della nostra politica commerciale: abbiamo un problema con la Cina, che non è un economia di mercato, ma per l’Europa il mercato cinese è di straordinaria importanza. Dovranno essere prese misure dumping e antidumping».

«Ora abbiamo anche un fronte aperto – ha detto Tajani – con gli Stati Uniti, E questo mi preoccupa». Tajani ha parlato anche della Brexit: «Anche con i britannici dobbiamo essere molto chiari: se vogliono andare via ok, ma prima si stabiliscano le regole».

“Il ruolo delle banche per la crescita dell’Europa” è stato il panel che ha concluso la prima giornata del Forum. «Per fare investimenti nel Paese è assolutamente ristabilire livelli adeguati di credito alle imprese, soprattutto pmi – ha detto Paolo Ferré, incaricato di Confcommercio alle Politiche del credito nazionale – Banche e imprese devono collaborare».