Sabato 11 marzo alle 17 alla Cantina Agustoni Stoppa di via alle Cantine 14 a Mendrisio, si terrà l’assemblea dell’Associazione Chiassoletteraria e sarà l’occasione per condividere alcune anticipazioni sul programma della dodicesima edizione del festival della città di confine. L’assemblea sarà seguita alle 18.00 da un’anteprima di prestigio. Ossia l’incontro con due degli autori premiati ai recenti Premi svizzeri di letteratura 2017: la scrittrice ginevrina Laurence Bossier (premiata per la raccolta di racconti sferzanti «Inventaire des lieux», Genève, art&fiction, éditions d’artistes, 2015) e lo scrittore losannese d’origini friborghesi Michel Layaz (premiato per il romanzo «Louis Soutter, probablement», Genève, Editions Zoé, 2016, ritenuto uno degli autori romandi più interessanti). L’incontro, moderato dalla giornalista RSI Cristina Foglia, è sostenuto dall’Ufficio federale della cultura, che ha rinnovato per il quarto anno consecutivo il partenariato con ChiassoLetteraria. L’incontro è aperto al pubblico. Entrata libera. La dodicesima edizione di ChiassoLetteraria, festival internazionale di letteratura avrà luogo a Chiasso nei giorni 4-5-6-7 maggio 2017. Il Festival avrà come tema il bosco in senso letterario, poetico, naturalistico, scientifico ed artistico. Il pubblico che volesse maggiori informazioni è invitato a consultare il sito www.chiassoletteraria.ch, dove sarà possibile trovare progressivamente ulteriori informazioni e aggiornamenti.