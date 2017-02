Un ottimo esordio al Gran Premio Costa degli Etruschi, con la speranza di concedere il bis al Trofeo Laigueglia, che si disputa domani in Liguria. È nata sotto premesse confortanti la stagione 2017 di Davide Ballerini, 22 anni, canturino, da quest’anno ciclista professionista con il team Androni-Sidermec di Gianni Savio.

Nella prima corsa la sua formazione ha vinto il trofeo riservato alle squadre e ha ottenuto il terzo posto con Francesco Gavazzi.

Per Ballerini, come detto, è la prima annata fra i “Pro”, anche se nella categoria più importante ha già corso con i colori della Nazionale Under 23 e con i colori della Tinkoff, con cui è stato stagista alla fine del 2016.

Tra le gare nel suo programma 2017, la Tirreno-Adriatico, il Giro della Provenza e la “Strade Bianche”.

«Il passaggio tra i Professionisti non è mai facile – spiega Davide – Sicuramente le esperienze con l’Italia e con il team Tinkoff mi hanno aiutato in questo senso».

«Cambiano la lunghezza delle gare, la gestione, la preparazione – aggiunge il corridore canturino – Tra i Dilettanti si tende più ad improvvisare, con i Professionisti tutto è più sincronizzato, si è al servizio delle esigenze della squadra».

A livello giovanile, Davide vanta già, oltre alla presenza in gare prestigiose, la partecipazione ai Mondiali, dove è stato chiamato dallo staff tecnico azzurro, dai c.t. Davide Cassani e Marino Amadori. «Loro sono stati molto importanti per la mia crescita – spiega ancora il passista veloce – mi hanno aiutato con tanti consigli preziosi. Come pure è stato importante per me l’ex ciclista canturino Ruggero Borghi».

E pensare che Davide ha iniziato come nuotatore e si ha iniziato a praticare ciclismo in quella che di solito è considerata tarda età, nella categoria Allievi 2° anno. «Io sono la prova che non è necessario iniziare da giovanissimi» dice. Una passione, la sua, nata e consolidata dal ritorno del Giro di Lombardia sul Lario. Da spettatore Davide ha vissuto tutte le recenti edizioni chiuse a Como: «Quelle che ricordo di più? I successi di Philippe Gilbert sotto la pioggia e di Paolo Bettini in lacrime pochi giorni dopo la scomparsa del fratello».

«Inutile sottolineare che tra i miei sogni c’è quello di un risultato importante al “Lombardia” – aggiunge – ovviamente quello con arrivo sul lungolago a Como».

Dal canturino e dal collega Davide Orrico, pure neo-Pro in questo 2016, il Lario torna ad avere ciclisti nella categoria più importanti: «Da noi e in Italia mi sembra uno sport un po’ messo da parte – conclude – speriamo che le prospettive possano migliorare e ci sia più attenzione per atleti e squadre del nostro Paese».

Massimo Moscardi