Giornata di gravi incidenti in provincia di Como.

Alle 15 a Carugo, lungo la Novedratese, un ciclista di 64 anni è stato travolto da un camion riportando una lunga serie di traumi e lo schiacciamento di un braccio. L’uomo, residente a Lurate Caccivio, è stato soccorso con l’elicottero del Sant’Anna e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Il codice è rosso, quello di massima gravità. Il ferito è stato poi trasferito in Rianimazione con la prognosi riservata in seguito appunto al politrauma e alle fratture riportate.

A Cavallasca (intorno alle 17.15), paura per tre ragazzi (due minorenni) rimasti feriti in seguito ad un investimento rocambolesco. Pare che i giovani, che camminavano ai lati della carreggiata nei pressi di un distributore di benzina, siano stati colpiti in seguito ad tamponamento a catena tra altre tre auto, una delle quali impegnata a svoltare al distributore. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Da ricordare poi l’incidente delle 16.30 tra Lipomo e Tavernerio. Le informazioni cliccando QUI