Cambio della guardia ai vertici della Questura di Como. L’attuale numero uno della polizia lariana, Michelangelo Barbato, giunto in viale Roosevelt nell’ottobre del 2011, lascerà infatti l’incarico a Giuseppe De Angelis, 58 anni, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia), grande esperto di questioni legate ai flussi migratori. Il nuovo questore di Como, designato dai vertici del Dipartimento della Pubblica sicurezza nell’ambito di un più ampio giro di nomine, vanta infatti una decina di anni trascorsi alla guida dell’Ufficio immigrazione della Questura di Milano. Un incarico delicato, che De Angelis – nato il 22 marzo del 1959 e laureato in Giurisprudenza – ha svolto fino alla metà del 2014, quando è stato promosso questore. Da Milano si è poi trasferito a Roma, alla Direzione centrale per l’Immigrazione e la Polizia delle frontiere, organismo che fa capo al Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. De Angelis è dunque un profondo conoscitore delle problematiche connesse all’immigrazione, competenze che gli saranno senz’altro utili in terra lariana, visto che Como è uno dei crocevia dei flussi di migranti che, una volta sbarcati in Meridione, tentano di varcare la frontiera con la Svizzera per proseguire il loro viaggio verso la Germania e i Paesi scandinavi. Anche a Lecco è in arrivo un nuovo questore: Filippo Guglielmino.