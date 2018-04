Il calcio blinda nuovamente il lungolago. Domenica prossima, in occasione dello scontro al vertice con il Gozzano – la partita avrà inizio alle 15 al “Sinigaglia” – Comune e Questura hanno deciso di chiudere la zona attorno allo stadio dalle 9. Istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo viale Puecher, viale Masia (lato stadio), largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, via Recchi (da via Sant’Elia a viale Fratelli Rosselli), e nell’area di parcheggio adiacente al supermercato Carrefour.

Dalle 13,30 sarà sospesa la circolazione di tutti i veicoli lungo viale Puecher, dove saranno montate le recinzioni mobili. Sarà quindi impossibile anche transitare a piedi. Auto off limit anche in via Vittorio Veneto, dall’intersezione con viale Rosselli fino al Monumento ai Caduti.

In caso di incidenti o di situazioni giudicate a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, il dirigente della Questura potrà disporre in qualsiasi momento la sospensione della circolazione di tutti i veicoli lungo viale Sinigaglia, nonché al termine della partita la momentanea chiusura di via Recchi.