«Siamo molto interessati ad approfondire il progetto della cittadella degli uffici nell’area della caserma De Cristoforis, che per Como sarebbe molto importante». L’assessore al Patrimonio di Palazzo Cernezzi Marcello Iantorno appoggia il progetto dell’Agenzia del Demanio di riunire in piazzale Duca d’Aosta servizi quali prefettura, questura e archivio di Stato.

«Del progetto dell’Agenzia del Demanio di trasformazione della caserma siamo a conoscenza da tempo e informalmente siamo anche stati coinvolti – sottolinea Iantorno – Questa valorizzazione del grande complesso e la sua trasformazione in un centro di servizi pubblici con la ricollocazione di uffici statali per la città è molto importante». «Siamo molto interessati ad approfondire il progetto con il Demanio statale e partecipare alla sua attuazione nei modi e termini da approfondire – conclude Iantorno – Credo necessario anche coinvolgere le categorie professionali interessate. Nei prossimi giorni prenderò contatto con l’Agenzia del Demanio per cercare di avviare la riflessione necessaria. L’intervento sulla caserma è uno dei temi centrali di valorizzazione degli immobili e di ricollocazione di servizi e attività di interesse pubblico».

Il progetto della cittadella degli uffici nella caserma De Cristoforis di Como, è stato rilanciato martedì scorso dal direttore generale dell’Agenzia del Demanio che a Roma, ha tracciato il bilancio del 2016 e delineato le prospettive per l’immediato futuro. L’Agenzia, ha sottolineato l’ad Roberto Reggi, avvierà nei prossimi cinque anni una serie di progetti per la razionalizzazione del patrimonio, con l’obiettivo di ridurre le spese. L’investimento complessivo ammonta a 1 miliardo e 457 milioni di euro.