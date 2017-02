Una cittadella degli uffici nella caserma De Cristoforis di Como, dove verrebbero riuniti Archivio di Stato, Prefettura e Questura. Il progetto è stato rilanciato ieri mattina dal direttore generale dell’Agenzia del Demanio che a Roma, nel corso di una conferenza stampa, ha tracciato il bilancio del 2016 e delineato le prospettive per l’immediato futuro. L’Agenzia, ha sottolineato l’ad Roberto Reggi, avvierà nei prossimi cinque anni una serie di progetti per la razionalizzazione del patrimonio, con l’obiettivo di ridurre le spese. L’investimento complessivo ammonta a 1 miliardo e 457 milioni di euro, in gran parte (1 miliardo e 123 milioni) destinati alle 34 operazioni di Federal Building, come sono state definite ieri.

E Como compare proprio tra questi oltre trenta interventi previsti in tutta Italia per «concentrare – come precisa la stessa Agenzia del Demanio – in uno stesso edificio gli uffici della pubblica amministrazione per offrire ai cittadini servizi più integrati e fruibili, con un significativo risparmio per le casse dello Stato». Il Demanio ha annunciato ieri di aver avviato la progettazione del trasferimento previsto in riva al Lario. Archivio di Stato, Prefettura e Questura sono quindi destinati a cambiare sede.