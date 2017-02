Zona stadio, lo stato di degrado sociale è inaccettabile in un simile gioiello urbanistico. «È chiaro che il degrado porta altro degrado, dà vita a una spirale negativa mentre la cura porta al rispetto – dice Michele Pierpaoli, presidente dell’Ordine degli Architetti di Como che ha sede proprio in zona, al Novocomum di Giuseppe Terragni – È la vecchia “teoria delle finestre rotte”. Anche una sola finestra rotta potrebbe generare fenomeni di emulazione, portando qualcun altro a rompere un lampione o un idrante, dando così inizio a una spirale di degrado urbano e sociale. Come Ordine degli Architetti abbiamo dato il nostro supporto al Comune per un prossimo intervento concorsuale sui giardini pubblici, speriamo che possa con l’occasione espandersi l’inter vento anche all’area della cittadella razionalista. Del resto, da tempo si parla delle eccezionali virtù di questo luogo. L’area stadio è uno dei luoghi più originali di Como, come spazio pubblico, per la compresenza di funzioni di grande rilievo, da quelle ricreative e sportive a quelle commemorative. Ed è un museo a cielo aperto dell’architettura del moderno, un punto di snodo fondamentale nel percorso tra le due sponde lacuali. È forse il luogo pubblico di Como più prezioso per potenzialità».

Come valorizzarlo? «Meriterebbe senz’altro una valorizzazione più approfondita, ripensando in primo luogo il ruolo dello stadio Sinigaglia, che deve tornare come un tempo a concentrare funzioni sportive, rivolte in particolare ai giovani. In questo senso risulta ingombrante il mero uso agonistico che ne limita la funzione, senza contare i problemi di ordine pubblico che ne conseguono. Direi che la “cittadella razionalista” di Como è un tema centrale per il futuro della città, specie se vogliamo parlare in termini di turismo culturale, e della conseguente necessità di creare luoghi di forte interesse e di forte attrazione. Insomma, la zona stadio di Como è un nodo irrisolto. meriterebbe una sua valorizzazione fino in fondo. Compresa una sistemazione complessiva a livello di illuminazione e sistema delle aree di parcheggio, delle piste ciclabili e delle zone pedonali. Per me l’area merita la più alta attenzione possibile».