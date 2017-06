Boom di migranti, in Canton Ticino esplodono i fermi dei clandestini. Lo ha riferito l’Amministrazione federale delle dogane, che ha diffuso i dati dei primi cinque mesi dell’anno confrontandoli con quelli del 2016. Se dall’inizio del 2016 fino alla fine del mese di maggio dello scorso anno le guardie di confine avevano scoperto 3.374 soggiorni illegali, le cifre del 2017 riferite al medesimo periodo lanciano l’allarme: siamo già a 6.726 migranti intercettati e identificati che hanno cercato di entrare clandestinamente nel territorio della Confederazione elvetica.

L’aumento è di circa il 20% da inizio anno, a livello svizzero. Il flusso migratorio bussa soprattutto, come si sa, alle porte del confine Sud della Svizzera, e come riferisce l’ente di Berna la maggior parte dei migranti non ha intenzione di rimanere nel territorio rossocrociato ma solo transitarvi per il tempo necessario. La meta finale sono infatti i Paesi del Nord Europa. Un problema di lunga data che si è acutizzato con la chiusura della rotta balcanica, che fino all’anno scorso era ancora praticabile.

È un problema anche comunitario e in particolare italiano, perché come ricorda l’Amministrazione federale delle dogane chi ha intenzione di richiedere asilo in un’altra nazione e transita illegalmente in Svizzera viene consegnato dalle guardie di confine alle autorità italiane, in conformità con l’accordo italo-svizzero sulla procedura di riammissione di persone in situazione irregolare. Siamo ormai in estate e con la stagione calda si ipotizza che gli arrivi alle frontiere con l’Italia di clandestini che vorranno entrare in Ticino è destinato ad aumentare in modo considerevole.