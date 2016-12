L’associazione OpenPolis ha pubblicato le graduatorie con l’indice di maggior produttività dei parlamentari per il 2016. Attraverso elementi quantitativi e qualitativi è stata valutata l’azione di deputati e senatori per rilevarne l’efficacia. Tra i migliori deputati il comasco della Lega Nord Nicola Molteni, secondo tra i lombardi (alle spalle del collega di partito Davide Caparini) e ottavo a livello nazionale con il punteggio di 581,68. Più distanziati gli onorevoli lariani del Pd: Chiara Braga è 100ª in Italia e 26ª a livello regionale (270,63 punti); Mauro Guerra è rispettivamente 135° e 35° con 236,71.