Fino al 5 luglio il nuovo spazio espositivo di Carlo Pozzoni Editore a Como presso The Art Company in via Borgovico 163 ospita una mostra del maestro comasco del fumetto Claudio Villa, che con 18 tavole inedite rende omaggio alla canzone antimilitarista di Davide Van De Sfroos “Sciur Capitan”. “Grazie a mio figlio Marco ho conosciuto le canzoni di Davide Van de Sfroos qualche anno fa – dice Villa per spiegare l’origine di questi bozzetti – Mi hanno subito colpito per la meravigliosa poesia di musica e parole. Soprattutto la canzone in oggetto mi è piaciuta così tanto che ho deciso di mettere alcune illustrazioni su carta che ne raccontassero visivamente la storia. Sono nate così piccole strisce a mezza tinta. E’ un omaggio”comasco” ad un grande personaggio comasco della canzone che con la sua poesia fa viaggiare sulle onde delle sensazioni. Una piccola cosa, ma con un finale ” a sorpresa”, almeno nei disegni”. Claudio Villa è nella squadra di Sergio Bonelli Editore dal 1982 dove all’inizio viene aggiunto allo staff di Martin Mystère. Dopo quattro episodi viene chiamato a disegnare il personaggio più famoso della casa editrice milanese: Tex. Nel 1986 gli viene affidato lo studio dell’immagine di due personaggi: Dylan Dog (su testi di Tiziano Sclavi), di cui diventa il copertinista ufficiale fino al numero 41, e Nick Raider (su testi di Claudio Nizzi). Nel 1994 gli viene assegnato, in sostituzione di Galep, il prestigioso incarico di copertinista ufficiale di Tex, di cui ha realizzato anche molti episodi, uno dei quali (il numero 501 intitolato Mefisto!, luglio 2002), ha visto il ritorno del più grande nemico di Tex: Mefisto. Nel 1996 realizza (sceneggiatura e disegni) con Claudio Baglioni il fumetto Le vie dei colori, ispirato dall’omonima canzone del cantautore romano. Protagonista Dylan Dog, è stampata per la prima volta su Tutto Musica e Spettacolo (ottobre), in seguito ristampata in Dylan Dog Superbook n. 23 (settembre 2002).Nel 2006, su testi di Tito Faraci, ha disegnato una storia con protagonisti personaggi Marvel Comics, prodotta direttamente dall’italiana Panini Comics: Devil/Capitan America: Doppia Morte, pubblicata in doppia versione, edizione cartonata in formato francese in bianco e nero e in edizione brossurata in formato americano a colori (con i colori di Fabio D’Auria). Attualmente sta lavorando ad un Texone, uno degli albi “maxi” dedicati all’eroe bonelliano sempre molto attesi da appassionati e collezionisti. Ingresso libero, orario 15-19.