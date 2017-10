I carabinieri di Lomazzo hanno chiuso ieri un bar della zona a causa delle frequentazioni del locale.Il provvedimento che sospende l’attività gestita da un 40enne cittadino straniero ha la durata di trenta giorni. In pratica, i militari dell’Arma hanno controllato l’esercizio rilevando come questo fosse diventato punto di ritrovo di persone con precedenti penali e dediti a reati. A quel punto è scattato il provvedimento adottato per evidenti motivi di sicurezza nei confronti dei cittadini.