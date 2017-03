La Mia Cantù di coach Carlo Recalcati non si ferma più. Dopo aver vinto all’esordio contro Reggio Emilia, l’allenatore che ha sostituito Kiril Bolshakov ha concesso il bis. A Caserta, infatti, la formazione brianzola si è imposta con il punteggio di 79-85. Ottima prestazione di tutta la squadra, con una menzione particolare per JaJuan Johnson, autore di 35 punti. Una sfida combattuta, con i brianzoli che hanno ribaltato a loro favore la differenza canestri e che hanno raggiunto in classifica proprio i campani a quota 18 punti. Un passo importante anche in prospettiva salvezza, visto che Cremona ha perso in casa con Capo d’Orlando: ora l’ultimo posto è a sei punti di distanza.

Alla fine coach Recalcati non ha nascosto la sua soddisfazione. “E’ stata una partita molto difficile – ha detto – L’abbiamo interpretata bene nel primo tempo, con una difesa che ha funzionato in maniera ottima. Caserta poi è stata brava a riprendersi e a rientrare in gara a partire dalla terza frazione. Devo però fare i complimenti ai miei ragazzi perché, nel momento più difficile, in cui avremmo potuto scioglierci e subire un passivo pesante, sono rimasti lucidi e hanno continuato a rimanere concentrati”. Ora la classifica è diventata meno preoccupante: “Questa vittoria – ha chiuso il tecnico della Mia – ci garantisce la possibilità di guardare alle partite che ancora ci attendono con fiducia e con grande rispetto verso noi stessi”.