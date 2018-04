Coach Marco Sodini ospite in qualità di relatore della facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Bologna. Il capo allenatore della Pallacanestro Cantù terrà una lezione sulla costruzione e gestione di uno staff professionistico. Il tecnico dei brianzoli ripeterà così l’esperienza dello scorso anno quando, a fine maggio, fu protagonista – sempre all’ateneo bolognese – di un seminario all’interno del corso di metodi e didattiche delle attività sportive, diretto dal professor Rocco Di Michele. Anche quest’anno sarà il professor Di Michele ad ospitare coach Sodini, per il corso di “Scienza e tecnica degli sport di squadra”.

Dopo la gara vinta sabato sera contro la Virtus Bologna, l’allenatore dei canturini si è fermato nel capoluogo emiliano. Il tecnico sulla vittoria della sua squadra ha detto: «Per noi è una vittoria tripla perché l’obiettivo nostro era salvarci. Ci siamo salvati matematicamente la giornata scorsa. Però è vero che noi ora abbiamo una partita difficilissima contro Milano e poi due contro Reggio Emilia e Brindisi, e saranno scontri alla morte. Poi abbiamo Pesaro e Capo D’Orlando. Vogliamo fare di tutto per essere dentro alle prime otto ma, dato che l’appetito vien sempre mangiando, è vero che siamo salvi ma non vedo perché dovremmo cambiare il nostro atteggiamento e secondo me la dimostrazione è una partita di questo tipo: giocatori che non vogliono arrivare in fondo alla stagione bene, non giocherebbero come hanno giocato. Perché indiscutibilmente abbiamo lottato».