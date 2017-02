Nascondeva nelle tasche dei pantaloni undici dosi di cocaina per complessivi dieci grammi. I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense, coadiuvati dai militari dell’Arma di Milano, hanno bloccato nei pressi della stazione ferroviaria di Mariano un 28enne, poi risultato di Desio, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane aveva un comportamento giudicato sospetto, era sprovvisto di documenti e appariva agitato. Accompagnato in caserma e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso della droga, conservata in bustine termosigillate, una modalità di conservazione in uso agli spacciatori. L’uomo aveva con sè anche una somma di denaro: 210 euro in banconote di piccolo taglio, un altro indizio – secondo gli inquirenti – che la cocaina non era destinata a uso personale. Il 28enne è stato quindi arrestato in flagraza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Oggi è a giudizio direttissimo.