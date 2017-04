La sala operativa della Protezione Civile regionale ha confermato la moderata criticità (codice arancione) per rischio incendi boschivi in molte zone della Lombardia: non manca anche il territorio della provincia di Como e Lecco con le comunità montane Alto Lario Occidentale, Alpi Lepontine, Intelvese, Triangolo Lariano, Lario Orientale, Valle di San Martino, Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino Riviera.