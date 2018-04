Sul territorio lariano «le imprese agricole “under 40” fanno numeri da primato». Lo affermano il presidente di Coldiretti Como-Lecco, Fortunato Trezzi, e il direttore Raffaello Betti, in occasione della presentazione del premio “Oscar Green”, giunto all’undicesima edizione e promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare l’innovazione e le start-up nel settore primario in tutta Italia.

«Il 2017 ha confermato che le province di Como e Lecco si posizionano rispettivamente al primo e al terzo posto in Lombardia per quanto riguarda il peso percentuale dei giovani imprenditori nel settore agricolo», aggiungono Trezzi e Betti.

«Gli esempi di un’agricoltura giovane e innovativa nel Comasco e nel Lecchese sono numerosi e vincenti – sottolinea Chiara Canclini, delegato interprovinciale Coldiretti Giovani Impresa – Nuove o consolidate nel tempo, sono molte le aziende portavoce di case-history di successo: dalla coltivazione sperimentale del rabarbaro a quella della canapa, dalla raccolta di fiori in campo (in questo periodo narcisi e tulipani) con il sistema “pick your own” al recupero degli antichi vitigni e, ancora, la mungitura “a impatto zero” con il robot automatico alimentato a energia solare, solo per fare qualche esempio».

Il premio – iscrizioni entro il 15 aprile (www.oscargreen.it) – punta i riflettori sulla capacità di utilizzare l’innovazione per dare lustro alle tradizioni e ai prodotti locali. L’iniziativa non è solo un concorso ma il racconto di un settore che in questi anni ha saputo reinterpretarsi affidandosi anche alla capacità innovativa di una nuova generazione di imprenditori agricoli.

Sei le categorie in cui si articola il concorso: Impresa3.Terra premierà i progetti di quelle giovani aziende agroalimentari che hanno creato una cultura d’impresa esemplare coniugando tradizione e innovazione; Campagna Amica valorizzerà i prodotti tipici italiani su scala locale, nazionale e mondiale; Sostenibilità ambientale si rivolge a progetti che promuovono un modello di sviluppo sostenibile sul fronte dei consumi e della produzione di rifiuti; Fare Rete prende in esame i modelli di imprese, cooperative, consorzi agrari, società agricole e start up capaci di creare reti sinergiche; Noi per il sociale promuove i progetti volti a rispondere ai bisogni della persona e della collettività; Creatività centra infine l’attenzione sull’originalità di idea, di prodotto e di metodo.