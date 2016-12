C’era anche il comasco Paolo Cecchetto tra i personaggi del mondo dello sport che ieri sono stati premiati a Roma dal Coni nella tradizionale cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, la massima onoreficenza dello sport tricolore. E uno è stato assegnato proprio all’atleta lariano, a Rio de Janeiro oro paralimpico handbike nella corsa su strada in linea individuale H3.

Tra gli atleti pure premiati che in occasioni recenti sono stati ammirati dal pubblico di casa nostra, figurano Vincenzo Nibali (vincitore del Giro di Lombardia 2015 in piazza Cavour) e Daniele Garozzo, oro nel fioretto a Rio, recente protagonista alla gara nazionale che si è svolta a Lariofiere a Erba e alla quale hanno partecipato molti big della scherma. Senza dimenticare Alex Zanardi, legato a una azienda del territorio come Enervit.

La premiazione, che si è svolta al salone d’onore del Coni, è stata effettuata dal nuovo ministro dello Sport, Luca Lotti, alla presenza del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, e del suo omologo del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.