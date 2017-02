Mezzo chilo di marijuana nel garage, altri quindici vasetti di terriccio con semi che verranno analizzati ma che si ritiene possano essere di canapa indiana. Una dose di cocaina gettata dal finestrino dell’auto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

È lo stupefacente che i carabinieri della stazione di Cermenate hanno recuperato nel corso di una operazione che, nella serata di giovedì, ha portato all’arresto di un 30enne di Vertemate con Minoprio.

La pattuglia dell’Arma ha intimato a una vettura di fermarsi mentre percorreva via Carcano a Vertemate. Prima di accostare, tuttavia, l’uomo che era alla guida ha abbassato il vetro lanciando un pacchettino nel prato.

Involucro che è poi stato recuperato dai carabinieri e che all’interno conteneva della cocaina.

I militari a questo punto hanno esteso la perquisizione all’auto e al domicilio del 30enne, dove viveva con la moglie e un figlio.

E proprio nell’appartamento i carabinieri hanno ritrovato prima i quindici vasetti sospetti, poi, nascosto in garage, un pacco contenente mezzo chilo di marijuana.

Il 30enne è stato arrestato con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Cermenate.

Processato per “direttissima” nel palazzo di giustizia di Como ha chiesto, tramite il proprio legale, i termini a difesa e tornerà in aula nei prossimi giorni per definire la posizione.