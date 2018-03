Domani, chiameranno domani dello scrittore comasco Andrea Salonia (Mondadori Electa), proposto da Rosellina Archinto, è tra i 41 libri di narrativa che sono stati candidati al prossimo Premio Strega giunto all’edizione numero 72. La competizione letteraria entra così nel vivo, con la selezione di tutti i libri candidati, proposti secondo tradizione da alcuni degli “Amici della domenica”.

Tra questi il Comitato Direttivo del premio selezionerà, il 19 aprile prossimo, i dodici libri concorrenti dai quali sarà scelta la cinquina il prossimo 13 giugno e il vincitore durante la serata finale del 5 luglio a Roma nella Villa di Papa Giulio.

Il romanzo racconta la storia Augusto, che è esperto dell’acciaio, sa riconoscere «l’odore degli altoforni, il rosso del fuoco, l’arancio caldo del metallo fuso, il crepitio del farsi materia solida e il suono delle sirene d’allarme» dell’acciaieria di cui è direttore, la più grande e importante d’Italia. In fabbrica, i suoi 12mila dipendenti sanno tutto di lui: quando entra in ufficio, quale macchina guida, se è al cellulare e «se bestemmia il cielo e urla».

Eppure adesso non sanno se piange la sera, come trascorre le sue giornate senza fine, recluso in casa agli arresti domiciliari, accusato di aver riversato materiali dannosi per gli uomini, gli animali, i terreni e le acque attorno alla fabbrica. In bilico tra speranza e rassegnazione; ogni giorno Augusto attende che gli inquirenti lo chiamino e gli diano l’opportunità di raccontare la sua versione. È un’attesa straziante, la sua, fatta di rituali semplici, di passi lenti e precisi che a piedi nudi calpestano ogni singolo metro quadrato del suo appartamento.

Con una lingua che ammalia, nella quale riecheggiano i ritmi e i suoni di un mondo arcaico e immortale, Salonia dà voce alle inquietudini di un uomo che nel confronto con il suo passato tenta di scendere a patti con un drammatico presente.

Il premio è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con Bper Banca