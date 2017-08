Il Como 1907 ha comunicato i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione. Si va dagli 80 euro per la curva ai 330 euro per la tribuna d’onore. Lo slogan è “RiparTI AMO da 110”. Ecco comunque la lista completa.

Curva Como 80 euro (50 ridotto); tribuna laterale 160 euro (110 ridotto); tribuna d’onore 330 euro (non è previsto ridotto).

I ridotti sono riservati a donne, Over 65 (nati prima del 31 dicembre 1952), Under 16 (nati dopo il 1° gennaio 2001). I nati dopo il 1° gennaio 2010 entrano gratis.

Come annunciato, sono stati previsti pacchetti per le famiglie.

In curva: papà+figlio 110 euro; papà+mamma+figlio 140 euro; papà+mamma+2 figli 170 euro.

In tribuna: papà+figlio 230 euro; papà+mamma+figlio 300 euro; papà+mamma+figli 370 euro

Per usufruire di queste facilitazioni sarà necessario presentare lo stato di famiglia.

Il Como 1907 comunica inoltre che nel corso della stagione potrebbe essere organizzata la “Giornata lariana” in cui non saranno validi abbonamenti e tessere omaggio. Agli abbonati di tribuna viene comunque comunicato che potrebbero occupare un settore differente in attesa della conclusione dei lavori della copertura.

Infine sono stati resi noti anche i prezzi dei singoli biglietti. Curva Como 10 euro (ridotto 6); tribuna laterale 16 (ridotto 10); tribuna d’onore 25; settore ospiti 10 euro.