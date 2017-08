Lucchese, 52 anni, nell’ultima stagione alla Triestina, che ha guidato alla vittoria nei playoff in serie D. E’ questa la scheda di Antonio Andreucci, l’uomo scelto dalla nuova dirigenza del Como 1907 per guidare la squadra azzurra nel prossimo campionato. Manca soltanto la conferma ufficiale, ma gli indizi convergono tutti sull’ex mister degli alabardati. Solo un clamoroso colpo di scena potrebbe ribaltare le carte in tavola, con l’accordo già raggiunto.

Nella sua carriera Andreucci ha allenato anche Real Vicenza e Campodarsego (che aveva portato a una storica promozione in serie D). Come ha detto in interviste del passato, le sue squadre devono “puntare sull’aggressività”. Il suo modulo preferito? Il 4-3-3.

Massimo Moscardi