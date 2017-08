«A Como devono arrivare giocatori, importanti, all’altezza della piazza». Antonio Andreucci, mister della squadra azzurra, parla chiaro. Oggi ad Arona i lariani riprendono la preparazione in vista della nuova stagione. Il primo incontro ufficiale mercoledì prossimo a Seregno (Coppa Italia con l’Olginatese alle 18).

Rispetto al gruppo che si è allenato negli scorsi giorni non ci saranno più alcuni giocatori, che non hanno superato la prima scrematura. Ci saranno invece i nuovi acquisti, i centrocampisti Federico Gentile e Daniele Molino e l’attaccante Nikola Olivieri (anche se con quest’ultimo va ancora rifinito l’accordo).

Tra gli elementi che si aggiungeranno, Marco Muca, classe 1999, centrocampista nel giro delle nazionali giovanili albanesi e Federico Adolfo (1998), terzino destro cresciuto nel Crotone.

Ma sul mercato in questo momento la priorità è trovare due punte esperte. Una pista molto calda è quella che porta a un ex azzurro, Matteo Guazzo, 35 anni, che nella formazione lariana ha militato nel campionato 2009-2010.

Da valutare l’eventuale arrivo di un altro ex, Kolawole Agodirin, classe 1983 già al Como nel 2010, che la società ha trattato in questi giorni.

L’intenzione è di avere presto la lista completa dei giocatori da mettere a disposizione del mister.

«Sono sicuramente soddisfatto del lavoro svolto finora – spiega l’allenatore – anche se, per ovvi motivi, le condizioni sono state particolari. In ogni caso un po’ alla volta sto cercando di dare una fisionomia alla squadra anche e soprattutto in vista dei primi impegni».

Mister Andreucci non lo ha mai nascosto: il suo Como deve essere aggressivo, una formazione con marcata propensione offensiva. «Sicuramente questi sono i miei princìpi – conclude Andreucci – Il progetto va avanti e lo costruiremo magari più giocando che in allenamento. Ma ribadisco: lavoriamo per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi: la piazza è importante e merita una squadra con obiettivi ambiziosi e giocatori forti».

Prosegue intanto la campagna abbonamenti lanciata dalla nuova dirigenza del Como 1907. Ieri è stata superata quota 100. Gli sportelli in via Sinigaglia sono aperti tutti i giorni dalle 15 alle 18. Si va dagli 80 euro per la curva ai 330 euro per la tribuna d’onore.

È stata prevista una serie di facilitazioni per le famiglie, con pacchetti promozionali per padri, madri e figli. Chi ne volesse usufruire deve presentarsi negli uffici del club con lo stato di famiglia.

Massimo Moscardi