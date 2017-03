Il ministero degli Affari Esteri italiano ha inserito ufficialmente Fondazione Alessandro Volta tra i partner di padiglione Italia in occasione dell’Esposizione Universale Expo Astana 2017, che si terrà dal 10 giugno al 10 settembre 2017 in Kazakhstan con il tema “L’Energia del Futuro”. L’Expo 2017 costituirà una vetrina globale delle più avanzate tecnologie e politiche volte a ridurre le emissioni di CO2, aumentare l’efficienza energetica e promuovere le fonti alternative.

La Fondazione comasca avrà il compito di allestire e gestire lo “spazio Volta” presente nel padiglione Italia, il cui tema generale sarà “Italy ingenuity and history as a resource for sustainable and low carbon energy”. La struttura avrà una superficie espositiva principale di 895 metri quadrati, sarà suddiviso in quattro piazze, ciascuna dedicata a un grande inventore. Una di queste sarà intitolata proprio ad Alessandro Volta, ad ulteriore testimonianza di come la figura dell’illustre comasco ricoprirà un ruolo di primissimo piano durante tutti i tre mesi dell’Esposizione Universale.

Al suo interno il territorio di Como avrà varie oppoertunità di visibilità. Lo “Spazio Alessandro Volta”, una superficie di circa 30 metri quadrati, prevederà una proiezione dedicata proprio allo scienziato lariano per descriverne la vita, le scoperte e l’eredità lasciata, con particolare riferimento ai luoghi che lo videro protagonista. All’interno sarà presente anche un manufatto che riprodurrà la pila, la più celebre invenzione Volta, e un pannello grafico che ne riporterà l’attività scientifica. Non mancherà una presenza nella piazza Leonardo da Vinci, che sarà dedicata al “genio italiano”, dove 30 “inventori” racconteranno la propria esperienza di successo. Tra i convegni, ci sarà una tavola rotonda sul tema dell’energia – organizzata a cura del professor Giulio Casati, direttore scientifico della Fondazione Alessandro Volta – all’interno dell’auditorium polifunzionale del padiglione.