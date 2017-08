(p.an.) Dopo la sudata vittoria a Seregno contro l’Olginatese, 8-7 decisa da una lunga serie di calci di rigore, il Calcio Como si prepara ad affrontare il secondo impegno ufficiale, ovvero la sfida contro la Pro Patria valida per il secondo turno di Coppa Italia di serie D. L’appuntamento è per domenica alle 16 sul campo di Carate Brianza.

Se la squadra di mister Antonio Andreucci vista contro l’Olginatese è ancora un cantiere aperto, gli azzurri si sono fatti raggiungere in modo abbastanza clamoroso negli ultimi secondi di gioco, il Como potrà contare anche per la prossima stagione su tutto il calore dei tifosi.

Sono stati 800 i supporter, quasi tutti comaschi, che hanno seguito la prima sfida di Coppa e contro la Pro Patria, avversario di rango maggiore e visto il giorno festivo, i numeri potrebbero crescere ulteriormente. Crescono anche altri numeri, ovvero quelli degli abbonamenti sottoscritti. Nel tardo pomeriggio di ieri è stata staccata la tessera numero 363 e la campagna prosegue con obiettivi ambiziosi. I prezzi partono dagli 80 euro per la curva (50 ridotti) ai 330 euro per la tribuna d’onore. Sportelli aperti in sede allo stadio dalle 15 alle 18.

Tornando alla squadra, nei prossimi giorni sono attesi alcuni rinforzi in attacco e anche in altri settori del campo, non ne fa mistero lo stesso mister Andreucci.

«Speriamo di avere qualche novità già domenica contro la Pro Patria» dice il tecnico, che ha passato tutta la giornata in campo con i ragazzi.

Potrebbe essere degli undici anche Gentile, fermato per precauzione nel match di Coppa a causa di un risentimento. «Aspettiamo gli esiti dell’ecografia, ma confido di poterlo avere in campo» dice sempre Andreucci.

Un pensiero va poi ai tanti giovani schierati. «Si tratta di ragazzi che per la prima volta sono arrivati in prima squadra – dice il mister – ma non dobbiamo dimenticarci di loro. Si deve avere il coraggio di lanciare anche qualche ragazzo e a Como ce ne sono, da Fusi a Cicconi». Riguardo alla partita, Andreucci ha rimproverato ai suoi un’intensità non sempre sufficiente. «Faceva caldo è vero, ma anche per gli avversari – conclude Andreucci – non dobbiamo abbassare i ritmi».

Le reti degli azzurri, nel tempo regolamentare contro l’Olginatese sono state di Sentinelli implacabile su calcio di rigore e del baby Cicconi dopo una respinta del portiere dell’Olginatese.