Una brutta sconfitta, che ha fatto irritare i tifosi e non solo. Dopo lo stop interno con il Seregno nella dirigenza comasca il motto è “lavorare di più”. Detto e fatto. Per oggi, lunedì, nessun riposo. Anzi. Alla squadra è stata ordinata una seduta d’allenamento alle 6.30. Avete letto bene. Non alle 6.30 di sera, ma proprio alle 6.30 del mattino, all’alba. Una scelta clamorosa, un segnale che si deve cambiare da subito dopo una prova in cui mister Antonio Andreucci ha denunciato una “mancanza di umiltà”. Che magari si può anche ritrovare allenandosi alle prime luci del giorno.